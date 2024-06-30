İzmir Selçuk ve Menderes'te orman yangınları! Yerleşim noktalarında risk yok, şüpheliler gözaltında

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınları için sabahın ilk ışıklarında havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında." dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangın, Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçramıştı.Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı.Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti. Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti.İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi.