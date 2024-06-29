İşte Bahçelievler'deki binanın çökme nedeni! Uzmanlar enkazı inceledi... 'İstanbul'daki 10 binadan 7'si...'

Zafer Mahallesi Yadiğar Sokakta 7 katlı bina dün kısmen çökmüş ardından da kontrollü olarak yıkılmıştı. Bugün, yıkılan binanın enkazından bir motosiklet ve birkaç parça eşya kurtarıldı. Binanın enkazı tamamen kaldırıldı.Öte yandan bina kısmen çöktüğü sırada arka tarafında bulunan 2 binaya da hasar vermişti. Hasar alan iki binadan da dün yetkililer karot örneği aldı. Çıkan sonuca göre binaların yıkılıp yıkılmayacağı netlik kazanacak. Hasar alan binaların sakinlerinin ise binalarının önünde bekleyişi devam ediyor.Geceyi yakınlarının evinde geçirdiğini belirten Mehmet Sürücü, "Hasarlı binada oturuyorum, geceyi bir yakınımın yanında geçirdim. Yetkililerden bir an önce bir açıklama bekliyoruz. Sürecin hızlandırılmasını bekliyoruz. Bizde ona göre barınacak bir yer bulalım. Biz 6 kişilik bir aileyiz.Apartmanımızın arka kısmında hasar oluştu karot örneği alındı. Bizim binamızda aynı yaşlarda o yüzden bizimde evlerimizi boşaltmamız gerektiği kaydedildi. Depremi yaşadık. Binamız güçlendirildi fakat yinede yorgun bir bina" dedi.Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazı görüntülendi. 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çekti. Öte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi. Öte yandan binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü. 3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek.Çöken binanın enkazında incelemelerde bulunan Kentsel dönüşüm uzmanı ve Yüksek mühendis Cevdet Şentürk, 2000 yılı öncesindeki binaların büyük kısmının yıkanmayan deniz kumuyla ve kalitesiz betonla yapıldığını belirterek, "İstanbul'da 60 bin ağır ve çok ağır hasarlı bina var. 6 milyon konutun bulunduğu İstanbul'da acilen kentsel dönüşüm çalışmalarının arttırılması gerekir. 10 binadan 7'si 2000 yılı öncesi yapılan binalar kalitesiz betondan ve yıkanmadan elenmeden deniz kumlarıyla yapılmış.Çöken binada da alt kısmı 2000 yılı öncesi ve deniz kumuyla yapılan betondan üstüne yapılan kaçak katlar ise son dönem betonlardan yapılmış. Alt çökmüş üstündeki kaçak kat sağlam duruyordu. O yükü kaldıracak güçte olmadığı için çökmüş. Allahtan önceden uyarı vererek çökmüş yoksa felaket yaşanabilirdi" dedi.