Merkez Bankası'ndan yeni kredi adımı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Politika faizini sabit bırakan Merkez Bankası'nın iki yeni kararı daha Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü sonlandırıldı. Karar ile bankaların mevduat tarafında elinin rahatlayacağı kaydedildi. Ekonomistler, mevduat faizlerinde son dönemlerde yaşanan dalgalanmalara dikkat çekiyordu. Diğer karar ise ticari kredilere yönelik oldu. Karar ile bankalar, ticari kredilerin erken kapatılmasında ödeme ücreti tahsil edebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat faizi ve ticari kredileri ilgilendiren iki yeni kararını duyurdu.Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre TCMB, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü sonlandırdı.Zorunlu karşılık adımı ile bankaların maliyetlerinin aşağıya çekileceği ve sadeleşme sağlanacağı kaydedildi. Özellikle mevduat tarafında bankaların elinin rahatlayacağı belirtildi.Diğer karar ise ticari kredilere yönelik oldu. Merkez Bankası, ticari kredilerin erken ödenmesi durumunda bankalarca talep edilebilecek erken ödeme ücretine yönelik düzenleme yaptı.1 Mart 2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.Buna göre, ticari kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunan müşteriden erken ödeme ücreti alınabilecek.Değişken faizli kredilerde erken ödenen tutarın yüzde 2'sine kadar erken ödeme ücreti tahsil edilebilecek.Ekonomistler, değişken faizli ticari kredilerin politika faizine duyarlı olduğunu belirtti. Faizlerde yaşanan artışın işletmelerin kredi maliyetlerini yükselttiğini kaydeden ekonomistler, erken kredi kapama isteğinin arttığını ifade etti.Dün faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutan TCMB, likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini ve sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceğini vurgulamıştı.Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi. Mevduat ve gecelik faizlerdeki dalgalanmaların ardından bazı adımların atılabileceği öngörülmüştü.Mevduat faizlerinde yaklaşık 10 puan puanlık düşüş yaşandı. 3 aya varan vadeli mevduatlarda ortalama faiz nisan ortasındaki zirvesinden bu yana 10 puana yakın geriledi.TCMB verilerine göre üç aya kadar vadeli TL mevduatlarda ağırlıklı ortalama faiz 21 Haziran haftasında yüzde 58,38 olarak kaydedildi. Böylelikle mevduat faizlerinde üç ay sonra yüzde 60'ın altı görüldü.