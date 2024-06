Uyarı geldi! Şifrenizi değiştirin

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan uzaktan erişim aracı TeamViewer, Rus istihbaratına bağlı olduğu belirtilen hacker grubu APT29 (Midnight Blizzard) tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği bir siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.Almanya merkezli şirket, 26 Haziran tarihinde kurumsal IT ortamında bir çalışan hesabının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle başlayan bu saldırının şirket iç ağıyla sınırlı kaldığını bildirdi. Ürün ortamının veya müşteri verilerinin ise saldırıdan etkilenmediğini söyledi.Şirket yaptığı açıklamada 'Güvenlik ekibimiz TeamViewer'ın dahili kurumsal IT ortamında bir düzensizlik tespit etti' dedi ve ekledi:'Müdahale ekibimizi ve prosedürlerimizi derhal etkinleştirdik, dünya çapında tanınmış siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekiple birlikte incelemelere başladık ve gerekli düzeltme önlemlerini uyguladık.''TeamViewer'ın dahili kurumsal IT ortamının, ürün ortamından tamamen bağımsız olduğunu' belirten şirket, saldırıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü vurguladı. 'Ürün ortamının veya müşteri verilerinin etkilendiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur.' ifadelerini kullandı.Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), TeamViewer kullanıcılarının çoğu uygulamada (Google hesapları dahil) şifrelerini değiştirmeyi ve herhangi bir normal olmayan hareket fark edilirse, kesinlikle bu durumu bildirmelerini istedi.TeamViewer, bilgisayarlar ve telefonlar arası uzaktan erişim sağlayan bir yazılım olup, kullanıcıların farklı cihazlara internet üzerinden erişerek masaüstü paylaşımı, dosya transferi ve toplantılar gibi işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor.Hem bireysel hem de kurumsal ortamlarda yaygın olarak kullanılan TeamViewer, genellikle teknik destek sağlamak, uzaktan eğitim vermek veya uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak gibi amaçlarla tercih ediliyor.