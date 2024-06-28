Joe Biden'ın düellodaki kötü performansı destekçilerini çıldırttı!

Dünya ABD'deki seçim öncesi büyük düelloyu anbean takip etti. Demokratların adayı Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geldi.Henüz kürsüye çıkarken bile iki ismin arasındaki gerginlik hissediliyordu. Nitekim ikili yerlerine geçerken tokalaşmadı bile.1,5 saat süren düelloda mevcut başkan Joe Biden'ın performansı kendi destekçilerini bile çıldırttı.Sık sık tuhaf hareketleri, duraksamaları, kafa karışıklığı ve denge sorunları nedeniyle tartışma konusu olan Biden'ın performansı büyük eleştiri aldı.81 yaşındaki Biden, tartışma sırasında da sık sık duraksadı. ABD medyasına göre Biden, 90 dakika boyunca kısık sesi ve tutuk performansı ile Trump'a karşı mücadele etse de seçmenleri tatmin edemedi.ÖNDE GELEN DEMOKRATLAR BIDEN'I İKAME ETMEYİ KONUŞUYORABD medyası, Biden'ı performansı nedeniyle resmen yerden yere vurdu. New York Times, Wall Street Journal, Vox, Forbes, USA Today, Politico, NBC News gibi ana akım medya organları, 'Biden'ın performansı Demokratları panikletti', 'Önde gelen Demokratlar Biden'ı ikame etmeyi değerlendiriyor', 'Demokratlar Biden'ın yerine başkasını aday gösterebilir mi', 'Biden bırakırsa Demokratların olası adayı kim olabilir' gibi başlıklar attı.New York Times gazetesi, birçok Demokratın Biden'ın adının aday listesinden çıkarılması gerektiğini öne sürdüğünü aktardı.Tartışma sırasında Biden'ın soruları anlamakta güçlük çektiği ve cevap verirken de kalakaldığı görülürken, birçok gazete ABD Başkanı'nın bu hallerini 'Biden'ın çöküşünü izledik' şeklinde yorumladı.New York Post gazetesi 'Tartışma Biden için felaketti' ifadesiyle servis ettiği haberinde Biden'ın başkanlığının sona ermesinin çok yakın olduğunu savundu.ABD merkezli WSJ ise aylardır Biden'ın adaylığını savunan birçok demokratın Biden'ın performansı karşısında şok olduklarını ve adaylık için başka ismin gösterilmesine de geç kalındığını ifade etti.Washington Post, söz konusu düelloda Biden'ın performansından eski iletişim direktörü Kate Bedingfield bile memnun kalmadığını yazdı. Bedingfield yayın hakkında yaptığı yorumda 'Joe Biden'ın gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir tartışma performansıydı' ifadelerini kullandı.Gazetede aynı zamanda en sadık destekleyicilerinin bile Biden hakkında 'başbakanlığını geçmiş zayıf bir adam karikatürü' dediğini yazdı.Diğer gazetelerin tartışma için attıkları başlıklar ise şöyle;Biden, 2024 ABD başkanlık seçimlerindeki ilk tartışmada Trump karşısında sınıfta kaldıBiden'ın tökezleyen performansı demokratları paniğe sürüklediDemokratlar, felaketle sonuçlanan tartışmanın ardından Biden'ın yerine geçecek isim arıyor