Siber dolandırıcılar iş başında! Yasa dışı bahis ve Forex yatırımdan 21 milyar liralık vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda hesaplarında toplam 21 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2️ milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüpheli gözaltına alındı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Ağrı merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda; başkalarına ait papara hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklamaya çalıştıkları ve hesaplarında yaklaşık 19 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda; kendilerini 'Yatırım Danışmanı' şeklinde tanıtarak, iletişime geçtikleri vatandaşlara 'Forex Yatırımı/Yüksek Kazanç' vaadiyle mobil uygulama indirmelerini sağladıkları belirlendi. Uygulamada var olmayan kazançları müşteki şahıslara gösterip, bu kazançları elde etmek için 'Dosya Masrafı, Vergi Ücreti vb.' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6️ şüpheli gözaltına alındı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Mardin, Sakarya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda ise; aralarında çeşitli meslek gruplarının da bulunduğu vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal yollarla ele geçirerek taciz ve tehdit ettikleri belirlendi.Çeşitli devlet kurumlarını asılsız ihbarlarla hedef alıp, kişilerin mağdur olmasına sebep olarak, tutuklanan bir şüpheliden elde edilen dijital materyalin Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucunda konuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin Türk lirası değerinde; 12 konut, 6️ adet otomobil, 4️ adet motosiklet, 2️ adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' şeklinde açıklamada bulundu.