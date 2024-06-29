İBB’de emekçi kıyımı hız kesmiyor... 30 tecrübeli personel işten atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demesine rağmen 2019-2023 tarihleri arasında 23 bin personeli işinden etti. Bu kişiler yerine ise 66 bin kişiyi işbaşı yaptırdı. Yönetim tarafından devr-i sabık duygularla işten atılan 23 bin personelin yoksulluğa itilmesine yönelik tepkiler devam ederken son olay iştiraki İSPARK'ta yaşandı.2023 yılında İSPARK Genel Müdürü olarak atanan Ali Arzuman, çoğu 15 ve 11 yıllık olan ve kurumda alan sorumlusu olarak çalışan tecrübeli 30 personelin işine son verdi. Ali Arzuman'ın emekçilerin işine son verilme için görüşmeye çağırdığı alan sorumlularına performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği gibi nedenler sunularak işçi kıyımı yaptı. İşine son verilen çalışanlardan birinin ise eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yakınının da olduğu öğrenildi.Daha önce (2023 yılında) İSPARK'ta emekçilerin maaşına 'İflasın eşiğindeyiz' diyerek zam yapmamakla gündeme gelen Genel Müdür Arzuman'ın FETÖ'den kapatılan bir üniversitede İnsan Kaynakları direktörlüğü yaptığı öne sürüldü. Hakkında FETÖ'cü olduğu öne sürülen Arzuman, iddialar sonrasında tüm sosyal medya hesaplarını koruma altına alarak erişime kapattığı görüldü. Ayrıca profil bilgisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütlenme tarifleri yaptığı 'Ene – Nahnü – Hüve' kelimelerine yer verdiği görüldü.