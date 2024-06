Bakan Şimşek duyurdu: 3 yıl sonra gri listeden çıktı! Karar Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Yerel seçimlerin ardından 30 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşen Türkiye, dün önemli bir eşiği daha geçti. Son bir yılda ekonomide attığı doğru adımlarla yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki hamlelerinin meyvesini aldı. Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı. OECD'nin açıklamasına göre, FATF Genel Kurulu Türkiye ve Jameika'yı 'Gri Liste' olarak tabir edilen 'Artırılmış İzleme Süreci'nden çıkardı.FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı. Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listedeki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı. Bu mesaj 'Gri listeden çıkıldı' olarak değerlendirildi. Gri listeden çıkış, Türkiye'nin finansal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun hareket ettiği anlamına geliyor. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları tarafından daha güvenilir olarak görülmesine katkıda bulunacak.Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkışla, bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak. Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacak. Bu kararın ardından uluslararası kredi kuruluşlarının da Türkiye'nin not artırım sürecini hızlandırması bekleniyor. Temmuzda Moody's'in Türkiye'nin notunu artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.FATF Dönem Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılan iki ülkeden biri olduğunu belirterek, 'Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti' dedi. Genel Kurul'daki görüşmeler sonrasında, Monako ve Venezuela kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda eksiklikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye alındı.Bu iki ülkenin yanı sıra Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Tanzanya ve Vietnam FATF'in artırılmış izleme sürecinde kalmaya devam etti.Finansal sisteme güven artacak.Uluslararası kaynak girişi ivmelenecek.Borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacak.TL cinsi varlıkların cazibesi güçlenecek.Uygulanan politikalara güven perçinlenecek.Uluslararası piyasalarda itibar güçlenecek.Yabancıların Türk firmalarla çalışma isteği artacak.Yeni yurtdışı ortaklıkları ve pazarların önü açılacak.FATF heyeti ile Türk yetkililer arasında son bir yılda yapılan toplantılarda, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Leijdekkers' ile 'Comanchero' operasyonları örnek gösterildi. Türk yetkililerle FATF heyeti arasında 1 Eylül 2023'te Tiran'da düzenlenen Gözden Geçirme Toplantısı'nda 'Leijdekkers Operasyonu' , FATF heyeti tarafından 'ender görülen bir aklama soruşturması' olarak değerlendirildi. 3 Mayıs 2024'teki ikinci toplantıda ise 'Comanchero Operasyonu' örnek vaka olarak gösterildi.Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk Lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.Ülkemizin gri listeden çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.Gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar, ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır.Bu karar, uluslararası yatırımların önünü daha da açacak; ülkemizin finansal sistemine duyulan güven artmaya devam edecek. Kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin, yargı teşkilatımızca kararlılıkla sürdürülen soruşturma ve kovuşturmalar etkili olmuştur. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hukuki belirliliğin ve hukuk güvenliğinin tahkimine, kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair çalışmalarımıza Adalet Bakanlığı olarak aynı kararlılıkla devam edeceğiz.Ülke ekonomimizin uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirliği gözle görünür bir şekilde arttı. FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, bizleri oldukça memnun etmiştir.: Bu kararı, ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım ile finansman çekilmesi ve uygulanmakta olan politikalara güvenin daha da artması açısından çok değerli buluyoruz.: Karar, Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır.Türkiye şimdi hak ettiği yerde. Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır.Karar, Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının firmalarımızla çalışma isteğini artıracak. Markalarımızın yeni yurtdışı ortaklıkları yapabilmelerinin yolunu açan kararın, hayırlı olmasını diliyorum.Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak. Finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesine teşvik edecek. Karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası.Uluslararası arenada Türkiye'nin eli güçlenecek. Uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkânı yeniden oluştu. Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde de bu kararın olumlu anlamda dönüşleri olacak.Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın kararıyla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır.Ekonomide rasyonel politikalara dönüşün hızını artıracak, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir dış kaynak imkânı sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde, ülkemize yakıştırılmaya çalışılan 'kanunsuzluk-kuralsızlık' algısının yıkılmasına katkı verecektir. Emeği geçenleri kutluyoruz.Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak.Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek.: FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarması, ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme.