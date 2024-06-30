İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan alınan bilgiye göre hobi bahçesinden çıktığı belirlenen yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.Yangının başlamasının ardından bölgeye giderek incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumla ilgili açıklama yaptı. 'Şu ana kadar geldiğimiz noktada Çeşme ve Torbalı'yla alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz.Balıkesir, Susurluk ve İzmir Selçuk ile Menderes'te halihazırda müdahaleler devam ediyor. Susturuluk'taki yangının enerjisi ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da her geçen an kolaylıyor' diye konuştu.Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesisin söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, 'Selçuk- Kuşadası yolunun tedbiren kapalı olduğunu söylemiştim. Yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesis söz konusu değil. Yaralanan herhangi bir vatandaşımız yok. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı ama onlar da ciddi derecede değil. Şu anda sağlık tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız yok' dedi.Sosyal medyada yer alan dezanformasyona ilişkin açıklama yapan Yumaklı, 'Biz geçen bu süre zarfında sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Burada arkadaşlarımız can siper mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz, Kuşadası'yla ya da Selçuk ile alakalı hiç olmayan hususların konuşmalar gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Zaten burada açıklamalarımızı yapıyoruz.'Yumaklı şu sözlere yer verdi:'Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan ve bunların orman içi, orman dışı alanlardan çıktığından bahsediyorum. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpılmasını da anlayabilmiş değiliz. Devletin hiçbir şekilde müdahalesi, zamanlaması, bütün kurumlarıyla, AFAD'ıyla, valiliğiyle, bakanlıklarıyla koordinasyonu son derece üst seviyede devam ediyor. Burada böyle anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil, kesinlikle yanlış. Gecenin bu vaktinde bizim bunları konuşmuyor olmamız gerekir. 'İlerleyen saatlerde hem Balıkesir Susur'luk hem de İzmir'deki hali hazırda devam eden yangınlar için ekiplerin çabalarının sürdüğünü söyleyen Yumaklı, 'Bunlarla ilgili bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Fakat şu anda bizi endişeye sevk edecek hbunlarerhangi bir durum söz konusu değil. Yine bu hatta biraz önce incelemelerimizi yaptık. Bunları çok kısa bir zamanda atlatmış olacağız. Bütün vatandaşlardan en üst düzeyde hassasiyet beklediğimizi ifade ediyoruz. Yangınla ilgili başarının her zaman için yangının çıkmamasının olduğunu söylüyorum' ifadelerine yer verdi.Öte yandan İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi. Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü. Drone ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.