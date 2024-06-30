CHP’li Başkan makamında adam dövdürdü, dayaktan gözaltına alındı
Manisa'da CHP’li Kula Belediyesi’nden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen Murat Uygur ve Halit Dolma başkanın makam odasında feci şekilde darp edildi. Olayın ardından CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alınırken, şoförü Mustafa Onur Aksoy ile koruması Rıza Gidiş tutuklandı. Olaydan önce tüm belediye personelinin dışarı çıkartıldığı, belediyenin güvenlik kameralarının kapatıldığı ve dayaktan sonra makam odasında kan olan halıların da gece saatlerinde yıkamaya götürüldüğü ortaya çıktı.
27 Haziran Perşembe akşamı 17.00 sıralarında Kula Belediyesi'ndeki Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında meydana geldi. CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri Murat Uygur ve Halit Dolma'yı belediyeye çağırdı.
Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmeyi fes etmek istedi. Bunun üzerine Dolma ve Uygur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından firma yetkilileri Dolma ve Uygur, Başkan Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı.
Darp edilen Uygur ve Dolma, olayın ardından soluğu polis merkezinde aldı. Dayak yiyen firma yetkilileri polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför Aksoy ve koruma Gidiş gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aksoy ve Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başkan Dönmez de sözleşmelerini fes etmek istediği firma yetkilileri Uygur ve Dolma ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırdığını ve bunun üzerine koruması Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy'un olaya müdahale ettiğini iddia etti. Başkan Dönmez önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu alarak darp edilen firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Olay yerindeki delilleri yok ettiği ve firma yetkililerini darp ettirdiği iddiasıyla gözaltında olan Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
MAKAM ODASINDAKİ HALILARI YIKAMAYA GÖTÜRMÜŞLER
Darp olayının ardından belediyede olay şahidi olmasın diye tüm personelin olaydan önce binadan dışarı çıkartıldığı ve polis ekiplerine güvenlik kameralarının olay sırasında çalışmadığının söylendiği öğrenildi. Olayın yaşandığı Perşembe gecesi saat 24.00'te makam odasındaki halılarda bulunan kan lekelerinin temizlenmesi için yıkamaya götürüldüğü ortaya çıktı.