Gram altın rekor seviyenin üstünde! İşte detaylar...
Dolar/TL kurunun artmasıyla gram ve çeyrek altın fiyatlarında yükselişler yaşanırken, ONS altın ise geriliyor
Dolar/TL kurunun artmasıyla gram ve çeyrek altın fiyatlarında yükselişler yaşanırken, ONS altın ise geriliyor. İşte 7 şubat altın fiyatları
Gram altın 2001 TL
Çeyrek altın 3,354 TL
Yarım altın 6,708 TL
Cumhuriyet altını 13,652 TL
ONS altın 2,035 dolar
Gram altın 2001 TL
Çeyrek altın 3,354 TL
Yarım altın 6,708 TL
Cumhuriyet altını 13,652 TL
ONS altın 2,035 dolar