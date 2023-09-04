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Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!

Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana başarılı bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye, bugün bir kez daha arabuluculuk için adım atacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı yüz yüze görüşmede Tahıl Koridoru Anlaşması başta olmak üzere kritik konuları gündeme alacak. Dünya tarihi zirveyi yakından takip ederken uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.

Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!
Ekleme: 4.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 4.09.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!
Tüm dünya Karadeniz kıyısında gerçekleşecek Soçi Zirvesi'ne kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde kritik konular yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana barış diplomasisi yürüten Türkiye, Soçi Zirvesi'nde de arabuluculuk rolü üstlenecek.

DÜNYA BASINI ANBEAN TAKİPTE
Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasının yeniden devreye girmesi doğrultusunda yapılacak görüşmede, Türkiye'nin kuracağı köprü, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin tahıla ulaşmasını sağlayacak anlaşmanın yeniden devreye girebilmesi için gözler Başkan Erdoğan ve Putin'e çevrilmişken uluslararası medya kuruluşları tarafından manşetlere taşındı.

'DİYALOĞU SAĞLAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'
AP haber ajansı, tahıl anlaşmasının dünyanın pek çok bölgesi için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdiği haberinde, 'Putin'in girişimden çekilmesinden bu yana Erdoğan defalarca Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde gıda krizini önlemeye yardımcı olacak düzenlemeleri yenileme sözü verdi' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken AP, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya ile Batılı ülkeler arasında diyalog sağlayabilen tek ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!

'TÜM GÖZLER ERDOĞAN'IN ÜZERİNDE'

Alman ZDF, Soçi Zirvesi'ni 'Tüm dünyanın gözü Erdoğan'ın üzerinde: Tahıl anlaşmasını kurtarmak için Putin'le görüşecek' başlığı ile manşete taşıdı. ZDF haberinde, 'Türkiye bir kez daha çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapıyor' ifadeleriyle Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının altını çizdi.

Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!

Alman Tagesschau gazetesi, manşete taşıdığı haberinde 'Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Soçi'de Türk mevkidaşı Erdoğan'ı kabul ediyor. İki liderin görüşmelerinin odak noktası Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden devreye sokulması olacak' cümlelerini kullandı.

Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!


Bir diğer Alman gazete Tagesspiegel, 'Rusya Türkiye'yi kazanmak istiyor' başlıklı haberinde, 'Tahıl Anlaşması Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Pazartesi günü Karadeniz'in tatil beldesi Soçi'de yapılan görüşmelerin merkezinde yer alıyor.' ifadelerini kullandı.


Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!

BARIŞ DİPLOMASİSİNE VURGU

Yunan Kathimerini gazetesi haberinde 'Erdoğan, NATO üyesi ülkeler arasında Putin ile iletişim halinde olan az sayıdaki liderden biridir' diyerek Başkan Erdoğan'ın tahıl anlaşmasını yeniden devreye sokabilmek adına girişimlerde bulunacağının altını çizdi.

Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!

Yunan Protothema 'Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya'da! Tahıl anlaşması konusunda Putin'le görüşecek' başlıklı 'Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl ihracatına ilişkin görüşmelerin Kiev ile Moskova arasında daha kapsamlı barış müzakerelerinin başlaması için bir sıçrama tahtası olmasını umuyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!

Voice of America, 'Türk lider Erdoğan Putin'le Görüşecek: Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı Yenilemeyi Umuyor' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. VoA, kritik zirve öncesi Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarını hatırlatarak 'Soçi Zirvesi, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasında Perşembe günü yapılan ve Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz ihracatının devam etmesi için Batı'nın atması gereken eylemlerin bir listesini sunduğu görüşmelerin ardından geldi' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
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