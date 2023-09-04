Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğü, Brüksel'de toplantıya katıldı

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinatörlüğünü yaptığı AB Erasmus Plus (SOS4ALL) Projesi kapsamında Acil Durum ve Kriz Yönetimi Durumlarında Göçmen- Yerel Toplum Bütünleşmesinin Gençlik Yoluyla Sağlanması isimli projede 2. Ulus Ötesi toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Proje ortaklarından Brüksel Maarif Vakfı'nda 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda proje gündemindeki konular görüşülerek çeşitli çalışmalar yapıldı.Toplantıya Proje Koordinatör kurumu Erzurum İl Göç İdaresi adına İl Müdürü Haşim Özcan ile Göç Uzmanı Kenan Topal, Proje ortaklarından Belçika Maarif Vakfı adına Kadir Demir, İtalya Popoli İnsieme Derneğinden Leyla Khalil ile Handan Akarsu Scarabello ve İnnogo Proje Eğitim ve Danışmanlıktan Yudum Saatcioğlu Kula ve Doç.Dr.Nihangül Daştan katılım sağladılar. İlaveten toplantıda proje sessiz ortağı olan Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Hüseyin Daştan ve Doç.Dr. Emirhan Kula ve Atatürk Üniversitesinden Doç.Dr.Ahmet Emre Paksoy misafir olarak yer aldılar.