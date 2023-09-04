Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinin Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı Mevkiinde Salih Çeker (29) idaresindeki motosiklet Konaklı Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metre yükseklikten ormanlık alanın bulunduğu uçuruma yuvarlandı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Salih Çeker ve arkasında yolcu olarak bulunan Can Başol'un (21) hayatını kaybettiğini belirledi. İki cansız beden savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.