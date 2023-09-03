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Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a geldi. İkilinin görüşmesi, İran Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.

Ekleme: 3.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 3.09.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son iki haftadır kritik noktalara ziyaretler gerçekleştiriyor.

Irak, Ukrayna ve Rusya'ya giden Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine İran'a geldi.

İran'a gelerek mevkidaşı ile görüşmeye başlayan Hakan Fidan'ın ajandasında; ikili ülke arasındaki iş birliklerinin yanına sıra Türkiye - Suriye normalleşmesindeki son durum ile enerji konuları da yer alıyor.

Masadaki konular

Görüşmelerde İran ile Türkiye iş birliğini her alanda ilerletmeye yönelik konular ele alınacak. Mevkidaşlar, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İki ülke arasındaki iş birliklerinin yanı sıra Türkiye-Suriye normalleşmesinde son durum ve enerji konularının da görüşülmesi bekleniyor.

13 gün içerisinde 4 ülkeye ziyaret

Diplomasi trafiğine ilk olarak 22 Ağustos'ta Irak ile başlayan Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulundu. Burada Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Başbakan Sudani tarafından kabul edildi.

Irak ziyaretinin ardından 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya geçen Fidan, Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Kuleba ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna'daki temaslarının ardından 30 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçen bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşme oldukça detaylı ve gündemi yoğundu. Hakan Fidan Moskova temaslarının ikinci gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmişti.
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