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Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek

Karadeniz'de peş peşe doğal gaz keşfi gerçekleşişten Türkiye, petrol aramalarına da başladı. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi 1 yılın ardından tekrar Trabzon Limanı'na demir attı.

Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
Ekleme: 27.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa', yaklaşık 1 yılın ardından tekrar Trabzon Limanı'na demir attı. Doğu Karadeniz'deki petrol aramalarında Barbaros Hayrettin Paşa'ya iki destek gemisi de eşlik edecek.

Doğu Karadeniz açıklarında petrol arayacak

Trabzon Limanı'na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemisinin yaklaşık bir buçuk ay demirli kaldıktan sonra Doğu Karadeniz açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi. Geçen yılın kasım ayında Trabzon Limanı'na demir atan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi aradan geçen 10 aylık sürenin ardından tekrar Trabzon Limanı'na demir atarken, iki destek gemisiyle birlikte muhtemel Rize açıklarında petrol arayacağı öğrenildi.

Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek

Barbaros Hayrettin Paşa'yı Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Trabzon Liman İşletme Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, 'Yaklaşık 1 yıl önce Barbaros Hayrettin Paşa ve destek gemilerini Trabzon Limanımızda ağırlamıştık. Oluşturduğumuz memnuniyet duygusu üzerine tekrar limanımızı kullanma cihetine gittiklerini bize iletmişlerdi. Gemi, bir adet destek gemisiyle rıhtımımızda. Gemi, Doğu Karadeniz'de petrol sismik araştırma yapmak üzere limanımıza gelmiş bulunuyor. Burada bir süre bir takım çalışma faaliyetleri yapacaklar. Diğer tesisleriyle ilgili eksikleri gözden geçirdikten sonra muhtemelen Doğu Karadeniz'deki sondaj ile ilgili sismik araştırmaları yeniden başlatacaklar. Yaklaşık 45 gün gemiyi burada misafir edeceğiz. Trabzon'umuz için ülkemiz için hayırlı bir işe destek vermiş olacağız' dedi.

'Karadeniz'de petrolü de bulacağız'

Karadeniz'de petrol bulacaklarını belirten Ermiş, 'Fatsa taraflarında, yani Orta Karadeniz'de araştırmalarını tamamladıklarını biliyoruz. Doğu Karadeniz kısmında da geçmişte 2011 yılında Sürmene açıklarında TPAO kendi imkanlarıyla bir araştırma yapmıştı. Basından, kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla Rize taraflarında bu araştırma sürdürülecek. İnancım şudur ki; inşallah doğalgazdan sonra Karadeniz'de petrolü de bulacağımız hissiyatı var. Çünkü 2011'de yapılan sondajlarda o dönemde 3 bin 500 metrelere kadar inilmişti. Şimdi yeni Abdülhamit Han sondaj gemisinin 12 bin metrelere kadar indiği ifade ediliyor. Azerbaycan'da petrol var, Romanya'da petrol var, neden bu havzada olmasın diye bu soruyu da sormadan edemiyoruz. İnşallah Karadeniz'de petrolü bulacağız' diye konuştu.

Karadeniz'de doğalgazdan sonra yeni müjde: 'Barbaros' yeniden alevlenecek
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