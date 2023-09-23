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Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıf geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sınıflarını geçme şartı olarak, Türkçe ortalamalarının 70 olması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin, öğretmen atamaları konusunda da açıklamalarda bulundu.

Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıf geçemeyecek
Ekleme: 23.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıf geçemeyecek
Yakın zamanda yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğinin içeriği merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV'de katıldığı Akşam Baskısı programında, yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliği hakkında açıklamalar yaptı.

'Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıfı geçemeyecek'

Yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Tekin şöyle dedi:

'Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek.'

'Bu yıl açık lise sınavları yüz yüze olacak'

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlatarak şunları söyledi:

'Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak.'

'Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız'

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de 'Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız' bilgisini verdi.
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