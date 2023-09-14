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Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Konya'da Fatih Şık, rüyasında deprem ve göçük olduğunu gördü. Sabah uyandığında evinin yakınındaki manzarayı gördüğünde hayrete düştü: 50 metre çapında 40 metre derinliğinde!

Ekleme: 14.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!
Şaşkına çeviren olayın adresi Konya'nın Karapınar İlçesi'ydi. Gündüz saatlerinde oluşan obruğu yaylada bulunan çoban fark etti. Obruğun yaklaşık 100 metre ilerisinde ise tarlanın sahibi olan çiftçi Fatih Şık'ın evi vardı. Fatih Şık'ın obruğun oluştuğu alanda geçtiğimiz yıl çatlakları fark ettiği, o alanda ekim yapmadığı öğrenildi. Obruğun yaklaşık 50 metre çapında 35-40 metre derinliğinde olduğu kaydedildi. Çevrede ise yaklaşık 1 ay önce buğday hasadı gerçekleştirildiği belirtildi.

RÜYASINDA GÖRDÜ… ERTESİ GÜN…

Tarla sahibi Fatih Şık, obruk oluşumu öncesinde yaşadıklarını anlatarak, 'Gece hayvanlara depoya su doldurdum. Su bulanık geldi. Acaba buradan mı başka yerden mi diye içime korku girdi. Kendi yerimde olacağı hiç aklıma gelmedi. Muhakkak yeraltında oynama, deprem mi oluyor diye aklıma geldi.

Depodaki bulanıklıktan sonra kuyuyu durdurdum. Yattık ama rüyamızda hep böyle deprem gibi, göçük gibi şeylerle uğraştım. Karapınar'a gittim. Çobanım telefon açtı, 'Obruk oluştu. Tam elimi yıkarken ses oldu, gürledi' dedi. Koşarak gitmiş, vardığında da hala göçüyormuş. Ondan sonra bana bana haber gönderdi. Videosunu çekti gönderdi. Öylece haberim oldu' dedi

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Fatih Şık, şükrettiklerini ifade etti. Sözlerine şöyle devam etti: Evime çok yakın, yaklaşık 100 metre var yok arasında. En azından yaşadığımız yer değil, hayvanım orada değil. Allah'a şükrettik. Beterin beteri var. Allah bir daha böyle sıkıntı göstermesin. Derinliği yaklaşık 40 metre gibi, çapı da 50 metre gibi olabilir.

Çevresinde ürünler ekili. Hayvancı olduğumuz için mısırımız var, ekin ekiliydi, hasat ettim. Geçen yıldan hafif bir çatlak vardı ama yerini ekmiyordum, korkuyordum. Yanını ekmedim. Hatta 3-5 metre mesafeli koyduğum halde ektiğim yere kadar genişlemiş. Tedirgin oldum, burada ekmek yiyorum, su içiyorum, çocuklarımın rızkı için buradayım. Ama korkuttu, canımız Allah'a emanet...

Diğer 2 obruk ise Fevzipaşa Mahallesi Üç Obruk mevkiinde meydana geldi. Aynı pancar tarlasında 2 ayrı noktada oluşan obruklar görenleri şaşırttı.

Pancarların durumunu merak eden tarla sahibi tarlayı gezerken obruklarla karşılaştı ve durumu hemen yetkililere bildirdi. Pancar tarlasında oluşan obruklardan birisinin çapının 8, derinliğinin 5 metre olduğu belirtildi. Diğer obruk ise bu obruğa 100 metre mesafede yaklaşık 4 metre çapında, 3 metre derinliğinde oluştu.

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!
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