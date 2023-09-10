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Beyaz Gazete
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Karabağ'da Ermeni provokasyonu! Bir Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan bir askerin yaralandığını duyurdu.

Ekleme: 10.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Karabağ'da Ermeni provokasyonu! Bir Azerbaycan askeri yaralandı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hayyam Eminov isimli askerin, yasa dışı Ermeni güçlerin Ağdam bölgesinde döşediği anti personel mayının patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerin ilk müdahalenin ardından askeri sağlık kurumuna tahliye edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermenistan ordusu kalıntılarının ve yasa dışı silahlı güçlerin, Azerbaycan topraklarına çok sayıda yeni mayın döşediğinin gözlemlendiği ifade edildi.

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