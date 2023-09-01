Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği! 28 kişi kurtarıldı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor...Ekipler, karada ve denizde denetim gerçekleştiriyor. Böylelikle tespit edilen kaçak göçmenler yakalanarak geri gönderme merkezine götürülüyor.Öte yandan Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler de kurtarılıyor. Yunanistan bir kez daha insanlık dramına yol açtıBu kapsamda son hareketlilik Muğla'da yaşandı. Bodrum açıklarında farklı zamanlarda fiber tekne ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları olay yerine sevk edildi.Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen fiber tekne ve lastik bot içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.