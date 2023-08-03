Nurdağı'nın fiber kompozit bloklu deprem konutları tamamlanıyor

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen kompozit konutlarda sona gelindi.

Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam 11 kentte, konutlar hızla yükseliyor.



Yöresel mimariye uygun inşa edilen konutlar, vatandaşlara güven veriyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca bölgede yürütülen çalışmaların bir kısmı, 1 yıl olmadan tamamlanma aşamasına geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde talimat vermişti.



Nurdağı'nın kompozit konutları yükseldi

Bir çalışma da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürütülüyor.



Buradaki kompozit evler tamamlanma aşamasına geldi. Cam elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla 400 metrekarelik köy evinin kaba inşaatı kısa sürede teslim edilme aşamasına geldi.



İlçedeki Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te inşası süren köy evi ve 3 katlı binanın kaba inşaatı bitti.



Köy evi ve binada elektrik, altyapı, mantolama işleri tamamlandı, pencere ve dış kapı takıldı, boya işlemlerinde sona gelindi.



"Sadece yer döşemeleri kaldı"

Proje koordinatörü Erkan Güngör, geri dönüşümden üretilen ürünün yerli olduğunu söyledi.



Köy evi ve 6 daireden oluşan binada çalışmaların sürdüğünü anlatan Güngör, şunları kaydetti:



Haziran ortalarında başladık ve temelini attık. Şu an tüm karkas yapısı bitti. İç sıvaları, asma tavanları, dış cepheleri ve dış cephe doğramaları tamamlandı. Elektrik ve mekanik altyapı tesisatları bitti. Sadece yer döşemeleri kaldı. 10-15 gün gibi bir süre içerisinde kalan işlemleri tamamlayıp bitireceğiz.



"Malzemenin kendisi yanmaz"

Malzemenin içerisinde cam elyafı ve mineral tozu bulunduğunu aktaran Güngör, ürünün daha mukavemetli olduğunu ifade etti.



Ürünün montajının kısa sürede yapılabildiğini dile getiren Güngör, şu bilgileri verdi:



Malzeme normal bir tuğladan 10 kat daha mukavametli, 10 kat daha hafif. Modüler birbirine geçmeli bir sistem olduğu için tek başına mukavemetli olmasına rağmen tünel kalıp gibi güçlüdür. Malzemenin kendisi yanmazdır. Bina oluştuktan sonra 10 şiddetindeki depreme ve 400 kilometre hızla esen kasırgalara dayanıklıdır.