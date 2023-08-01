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Beyaz Gazete
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CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

CHP'de son dönemde yaşanan tüzük ihlalleri, partideki tek adam yönetiminin geldiği noktayı bir kez daha belgeledi. Madde 47'de yer alan, "Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez" hükmünü 1 hafta aşmasına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi çiğneyerek sorgusuz sualsiz listeler oluşturdu.

Ekleme: 1.08.2023 - 09:42 Güncelleme: 1.08.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı
CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın önceki gün gündeme taşıdığı, 'Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti' iddiası genel merkezde rahatsızlık yarattı.

Son kurultayını 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştiren CHP, 3 yıllık süre sınırı dolmasına rağmen yeni kurultayını hala toplamadı.

Madde 47'yi açık açık ihlal ettiği görülen Kılıçdaroğlu, daha önce de 'salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini' bahane ederek geçen sene yapılması gereken kurultayı 1 sene ertelemişti.

CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

O dönem paylaşılan açıklamada 'kurultayın 2023 yılı temmuz ayı içerisinde yapılacağı' duyurulmuştu. Resmi duyurusunu da çiğneyen genel merkezin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi ihlal ettiği ortaya çıktı.

ÖRGÜTLER SUSTURULDU

CHP listeleri üzerinden küçük ortaklara Meclis'te 38 koltuk hediye eden Kılıçdaroğlu, aday listelerini rahat oluşturabilmek için örgütlere danışmamış ve temayül yoklamaları yapmamıştı.

CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

Bunun yanı sıra, tüzüğün 52/2 maddesinde yer alan, 'Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez' hükmüne rağmen 2018 ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlendi ve tüzük bir kez daha ihlal edildi.

Seçim sürecinde milletvekili adaylığına hazırlanan yüzlerce CHP'linin üzerini çizen Kılıçdaroğlu, örgütlere danışmadan 4 küçük partiye listelerini açmış, 4-5 dönemdir vekil koltuğunda oturan isimleri de kendi iradesiyle yeniden vekil adayı yapmıştı.

CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

TASFİYELERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Kaset kumpasıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, 13 yıllık süre zarfında partide Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen tüm siyasileri tasfiye ederek kendi gücünü pekiştirdi.

14-28 Mayıs hezimeti sonrası da aynı stratejiye sarılan Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrılarına destek verip kendisini eleştiren birçok il ve ilçe başkanını görevden aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı tüm il başkanlarını yanında görmek isteyen Kılıçdaroğlu, kendileri ile kısa süre önce yaptığı 8.5 saatlik toplantıda da 'genel merkeze destek bildirisi' yayımlamalarını talep etmişti.

CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

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