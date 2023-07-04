FETÖ şüphelisi eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 2017 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü’nde polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında 2017 yılında yakalama kararı çıkarıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan Hoşcoşkun, yakayı tedavi amaçlı gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü'nde ele verdi.Hastaneye gelen polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun, gözaltına alındı.Hoşcoşkun'un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenildi.Eski rektöre tedavisi süresince de polis ekipleri refakat edecek.Hoşcoşkun'un daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi.