Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı

Türkiye, kavurucu sıcaklarla birlikte yangınla mücadele ediyor...Yurdun her noktasında yangınlara karşı önlemler alınırken dikkatsiz vatandaşlar yangınlara sebep oluyor.Günlerdir yangınla mücadele eden Antalya'nın Kemer ilçesinde havadan ve karadan müdahale sürüyor.Ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına, sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.Yangını kontrol altına alma çalışmalarına, sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınına aralıksız müdahale edildiğini bildirerek şu açıklamayı yaptı:An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor.Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangınla mücadele sırasında helikopterin denize düşen bambisinin Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce çıkarılma görüntüsü paylaşıldı.Paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sırasında meydana gelen küçük aksaklıkları el ele birlikte aşıyoruz." notu yer aldı.