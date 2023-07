CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yankıları her gün artarak devam ediyor.Seçim zaferinin ardından Başkan Erdoğan çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken muhalefet cephesinde ise durum tam tersi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları, değişim sesleri günden güne yükseliyor. Parti içerisinde ana gündem ihanete evrildi. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gizli bir Zoom toplantısı gerçekleştirmişti.Gizli gerçekleştirilen,amacıyla yapıldığı düşünülen toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği herkes tarafından merakla bekleniyordu.CHP lideri Kılıçdaroğlu bu toplantıya ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk yayınına katılan Kılıçdaroğlu bu toplantıyı 'etik değil, rahatsız edici' olarak nitelendirdi. Sözlerine; 'Değişmeyen hiçbir şey yok, her şey değişir zaman içinde. Mevsimler değişir, insanlar, moda, ders kitapları, bilim değişir, yeni buluşlar çıkar. Her şey değişir zaman içinde ama kurumsal bir yapınız varsa, bu kurumsal yapının bir felsefesi varsa ve bu felsefe çağdaş uygarlığı, dünyaya bilimsel gözlerle bakılmasını, refah devletini hedef edinmişse burada neyi değiştireceksiniz?' ifadelerini kullandı.'Seçim sonuçları sizin için bir yenilgi miydi, nasıl yorumlarsınız?' sorusunun üzerine Kılıçdaroğlu, 'Asla yenilgi olarak görmüyorum, eğer yüzde 60'a yüzde 40 olsaydı yenilgi olabilirdi. O zaman gerçek anlamda yenilgi olurdu.' cevabını verdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme dair açıklamalarda bulunmasından sonra vatandaşların tepkileri dikkatlerden kaçmadı. Bugüne kadar Genel Başkan olmadığı 2009 yerel seçimleri dahil rakibi Başkan Erdoğan'a karşı 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu seçmenini adeta canından bezdirdi.Vatandaşları yayına davet ettiği tweetin altına binlerce yorumla birlikte binlerce istifa çağrısı yapıldı.İşte vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getirdiği tweetlerden bazıları..Beyaz TV sorumlu müdürü Türker Akıncı'nın edindiği bilgilere göre kaosun devam ettiği parti içerisinde tüm gözler CHP'li Siyasetçi ve Siyaset Bilimci Oğuz Kaan Salıcı'ya çevrilmiş durumda. Edindiği kulis bilgilerini aktaran Türker Akıncı, 'CHP'deki bu karmaşık ortamda partililer en önemli ağırlık merkezinin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu' ifade ettiğini söyledi.