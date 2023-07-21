  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği gizli Zoom toplantısı sonrası ilk kez kamera karşısına geçti. Yaptığı açıklamalar sonrası vatandaştan büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu'nun partideki geleceği merak konusu...

CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Ekleme: 21.07.2023 - 14:34 Güncelleme: 21.07.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yankıları her gün artarak devam ediyor.

Seçim zaferinin ardından Başkan Erdoğan çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken muhalefet cephesinde ise durum tam tersi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları, değişim sesleri günden güne yükseliyor. Parti içerisinde ana gündem ihanete evrildi. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gizli bir Zoom toplantısı gerçekleştirmişti.

Gizli gerçekleştirilen, 'Kılıçdaroğlu'nu devirmek' amacıyla yapıldığı düşünülen toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği herkes tarafından merakla bekleniyordu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu toplantıya ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk yayınına katılan Kılıçdaroğlu bu toplantıyı 'etik değil, rahatsız edici' olarak nitelendirdi. Sözlerine; 'Değişmeyen hiçbir şey yok, her şey değişir zaman içinde. Mevsimler değişir, insanlar, moda, ders kitapları, bilim değişir, yeni buluşlar çıkar. Her şey değişir zaman içinde ama kurumsal bir yapınız varsa, bu kurumsal yapının bir felsefesi varsa ve bu felsefe çağdaş uygarlığı, dünyaya bilimsel gözlerle bakılmasını, refah devletini hedef edinmişse burada neyi değiştireceksiniz?' ifadelerini kullandı.

28 MAYIS HEZİMETİNİ BİR YENİLGİ OLARAK GÖRMEDİ!

'Seçim sonuçları sizin için bir yenilgi miydi, nasıl yorumlarsınız?' sorusunun üzerine Kılıçdaroğlu, 'Asla yenilgi olarak görmüyorum, eğer yüzde 60'a yüzde 40 olsaydı yenilgi olabilirdi. O zaman gerçek anlamda yenilgi olurdu.' cevabını verdi.

TEPKİ TOPLADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme dair açıklamalarda bulunmasından sonra vatandaşların tepkileri dikkatlerden kaçmadı. Bugüne kadar Genel Başkan olmadığı 2009 yerel seçimleri dahil rakibi Başkan Erdoğan'a karşı 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu seçmenini adeta canından bezdirdi.

Vatandaşları yayına davet ettiği tweetin altına binlerce yorumla birlikte binlerce istifa çağrısı yapıldı.


CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da



İşte vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getirdiği tweetlerden bazıları..

'MİLYONLARCA İNSANI HAYATIYLA OYNADIN!'


CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da

İSTİFA ET BIRAK GİT!'

CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da

'İSTİFA İSTİFA İSTİFA!'

CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da

'HEMEN İZLEMEYELİM ŞAHANE, İSTİFA ET!'


CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
CHP'DE ARTAN TEPKİLER SONRASI GÖZLER OĞUZ KAAN SALICI'DA

Beyaz TV sorumlu müdürü Türker Akıncı'nın edindiği bilgilere göre kaosun devam ettiği parti içerisinde tüm gözler CHP'li Siyasetçi ve Siyaset Bilimci Oğuz Kaan Salıcı'ya çevrilmiş durumda. Edindiği kulis bilgilerini aktaran Türker Akıncı, 'CHP'deki bu karmaşık ortamda partililer en önemli ağırlık merkezinin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu' ifade ettiğini söyledi.

CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!
Ekrem İmamoğlu tarih verdi: Toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
Algı balonu bir kez daha patladı! Mansur Yavaş’a belgeli yanıt
Mehmet Şimşek: Türkiye'yi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! İhracat yeni rekorunu kıracak
kinci elde yeni dönem! Fahiş fiyata geçit verilmeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu! CHP kaset partisi oldu
Avrupa Birliği, Türkiye ile daha güçlü ilişki istiyor
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti