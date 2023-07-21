Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 65 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yedi ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 65 kişinin yakalandığını duyurdu.Ali Yerlikaya açıklamasının devamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, yedi ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla 'vize işlem ücreti' adı altında para talep eden ve 2012 şahıstan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden 77 şüpheli tespit edildi.İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda, şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 65 kişi ve muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarını tebrik ederek siber suçlarla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğinin sinyalini verdi.