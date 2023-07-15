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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...

Yunanistan'ın dört gözle beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinin ardından iki ülke arasında yeni dönem başlıyor. Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi, Türk-Yunan ilişkilerinde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesi yönündeki karşılıklı arzuyu ortaya koymuştu. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan 2 önemli noktaya dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında yankılandı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Ekleme: 15.07.2023 - 10:29 Güncelleme: 15.07.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin ardından olumlu atmosfer sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Yunanistan ile ilişkiler üzerine sorulara yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, 'Sanırım hepimiz sürekli alarmda olmaktansa medeni komşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz' şeklindeki değerlendirmeleri hatırlatılarak, 'Bu açıklamalar ve NATO Zirvesi'ndeki görüşmenin akabinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?' şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

'Biz tabii iki tane komşu ülkeyiz. Tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik. Şu anda da özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız.'

Bu sözler Yunan medyasında yankılandı.


Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...

Kathimerini'de yer alan haberde, Miçotakis ile Erdoğan arasında konuşulan asıl konunun Batı Trakya olduğu ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...

Ta Nea da 'olumlu adımlar' kısmına dikkat çekti. Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde 2 önemli konuya dikkat çektiği ifade edilen haberde, Batı Trakya meselesine bir bütün olarak bakıldığı belirtildi.

Tahıl anlaşması ile ilgili Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verilen haberde, Moskova'nın anlaşmayı uzatma eğiliminde olduğu ifade edildi.

Proto Thema da iki önemli konuya dikkat çekti. 'sorunun üstesinden gelmek istiyoruz' sözlerine dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...

Skai Başkan Erdoğan'ın 'Seçimi kazanan her iki lider olarak olumlu yönde adınlar atmak istiyoruz' ifadelerine dikkat çekti.

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