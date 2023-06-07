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Süleyman Soylu, Halk TV'ye suç duyurusunda bulunacak

CHP'nin fonladığı Halk TV, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında asılsız iddialarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Soylu, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ekleme: 7.06.2023 - 09:27 Güncelleme: 7.06.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu, Halk TV'ye suç duyurusunda bulunacakMilyonlar 28 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderini belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği bir seçimden daha galip çıktı.

Yüzde 52,18 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlenmiş oldu.

Öte yandan seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta ise milletvekilleri belirlendi

Ardından çalışmalara hız kesmeden başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için harekete geçiren yeni kabinesini kurdu.

Görev teslim törenleri düzenlenerek yeni isimler görevlerinin başına geçmiş oldu.

Çalışmalar devam ederken muhalefet cephesinde ise seçim hazımsızlığı sürüyor. Öyle ki Millet İttifakı'ndaki partilerin akıbeti merak ediliyor.

Halk TV'den Süleyman Soylu hakkında asılsız iddia
Televizyon ekranlarında da spekülatif yayınlar yapılıyor. Bu kanallardan biri de CHP'nin fonladığı Halk TV.

Kanalın hedefinde bu kez AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

7 yıl yürüttüğü görevi seçimin ardından Ali Yerlikaya'ya teslim eden Soylu hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı.

Yerlikaya aleyhine dosya hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı'na teslim ettiği iddia edilen Süleyman Soylu ise harekete geçti.

Suç duyurusunda bulunacak
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir.

Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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