  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay'a gitme projesi kapsamında üretilecek roket ile 1,5 yıl içerisinde ilk temasın sağlanacağını söyledi.

Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak
Ekleme: 7.06.2023 - 13:53 Güncelleme: 7.06.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak
Türkiye, yeni dönemde de teknoloji ve sanayi alanında büyük hedeflere odaklanmış durumda.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni döneme ilişkin hedefleri A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'e konuk olduğu programda anlattı.

Kacır, Türkiye'nin en büyük hedeflerinden biri olan Ay'a gitme projesinde ilk temas için tarih verdi.

"Ay ile ilk temas 1,5 yıl içinde gerçekleşecek"
Bakan Kacır, 1,5 yıl içinde ilk temasın gerçekleşeceğini söyledi.

Kacır şöyle konuştu:

"Biz 1,5 yıl içerisinde Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz. Bunu 2 aşamalı bir proje olarak değerlendiriyoruz. 1. aşama literatürde sert iniş olarak adlandırılan Ay'a ulaşımı hedefleyen insansız bir roket göndereceğiz. Tabi Türkiye'Nin kabiliyeti var. Türkiye zaten milli uydularını üretebilen bir ülke.

Biliyorsunuz milli görüntüleme uydumuz İmece'yi biz uzaya gönderdik. 1 yıl içerisinde milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT-A'yı uzaya göndereceğiz. Burada 20 yıllık bir deneyim var. Ankara'da TUSAŞ'ın altyapısı az sayıda ülkenin sahip olduğu bir altyapıdır.

Bu kapasite bize Ay hedefini ortaya koyma kuvveti verdi. İlk adımda 1,5 yıl içerisinde Ay aracını hazır hale getireceğiz. Peşinde ilk teması gerçekleştireceğiz. Orada ilk fırlatmada bir uluslararası iş birliği yapacağız. Ama 5 yıl içerisinde Türkiye'Nin kendi imkanları ile bu fırlatmayı gerçekleştirmek."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz
Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor
ABD-Kandil iş birliği ifşa oldu! Teslim olan terörist PKK'ya verilen desteği bir bir anlattı
Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım
Yeni Bakanlar TBMM'de yemin ediyor!
Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak
AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak
Maduro’dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Yeni dünyanın birliğinde sağlam kalıyoruz!
Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! İzmir'de terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!
Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...
Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi
Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
İyi Parti yerel seçim planlarına başladı: Sadece CHP ile ittifak yapalım
CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti
FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede