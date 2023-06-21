MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist üsteğmenimiz şehit etmiş
MİT tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Rıdvan Ulugana'nın Afrin’de Muhammed Ali Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını verdiği öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), mavi kategoride yer alan ve terör örgütü mensubu ‘Karker Tolhildan’ kod adlı Rıdvan Ulugana'yı Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirmişti.
Terörist Ulugana'nın, Afrin’de 25 yaşındaki Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını verdiği öğrenildi.
Terörist Ulugana'nın, Afrin’de 25 yaşındaki Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun şehit olduğu saldırının talimatını verdiği öğrenildi.
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