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Bakan Göktaş açıkladı: 450,8 milyon TL aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için 973 SYDV’ye toplam 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

Ekleme: 21.06.2023 - 11:13 Güncelleme: 21.06.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş açıkladı: 450,8 milyon TL aktarıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) toplam 450,8 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını ifade etti.

Dini bayramlar öncesinde toplam 4,3 milyar TL destek verildi

İhtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanması için yıl içerisinde SYDV’ler aracılığıyla ayni ve nakdi destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda aktardığımız kaynağımızın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde Bakanlığımız ve SYDV’lerimiz ile vatandaşlarımıza aktardığımız toplam tutar 4,3 Milyar TL’yi aştı."

Türkiye Yüzyılı’nda sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini vereceklerini belirten Bakan Göktaş, "Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızı, nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Talep odaklı olmaktan çıkarıp arz odaklı haline dönüştürdüğümüz sosyal yardımlarımıza hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bu kapsamda dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız" dedi.
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