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MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Rıdvan Ulugana'yı etkisiz hale getirdi

MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 20.06.2023 - 13:56 Güncelleme: 20.06.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Rıdvan Ulugana'yı etkisiz hale getirdi
MİT, Şehba Bölge Sorumlusu Karker Kod Rıdvan ULUGANA’yı güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti. Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan R.ULUGANA, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, SAHA AJANLARINA OPERASYONU BAŞLATMA TALİMATI VERDİ

MİT’in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları nadir dışarı çıkmaktaydı.

MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat’ta bulunduğunu bildiği R.ULUGANA’nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.

MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren R.ULUGANA’nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu.

MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat’ta R.ULUGANA’yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.

KARKER TOLHİLDAN KOD RIDVAN ULUGANA KİMDİR?

2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan R.ULUGANA, bu süreçte Irak’ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar’da faaliyet yürüten R.ULUGANA bu dönemde bölgedeki eylemlere katıldı.

2014 itibarıyla Suriye’ye geçerek örgüt adına Afrin’de Operasyon Kuvvetler Komutanlığı ismiyle kurulan birimde tabur komutanı oldu. R.ULUGANA müteakip süreçte ise PKK/YPG’nin Afrin’deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

TSK’nın 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı (ZDH)’nda güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katılan R.ULUGANA, ZDH ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgelerinde, Nisan 2022’de Suriye’de görevli Polis Özel Harekat birimlerimize yönelik düzenlenen saldırı gibi 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını veren, planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosuydu.

Geçmişte örgütün özel güç biriminde sabotajcı olarak faaliyet yürütmesi nedeniyle terör eylemleri gerçekleştirme konusunda uzman olan terörist R.ULUGANA, FKH ve ZDH bölgelerinde güvenlik güçlerimize, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı olarak elinde onlarca insanın kanı vardı.

2018 yılından bu yana Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten R.ULUGANA, ayrıca bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye’ye aktarımlarını organize ediyordu.




1MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Rıdvan Ulugana'yı etkisiz hale getirdi
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