EYT'lilerden Mansur Yavaş'a dava! Tazminatını alamayan işçiler CİMER'den sonra mahkemeye başvurdu

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'EYT'yi ben çözeceğim' diyerek çalışanları kandıran Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunu çözmesinin ardından belediye bünyesinde çalışan personeli mağdur etmeye başladı. EYT'den emekli olan 500 işçi EYT maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alırken Yavaş, hala personelin kıdem tazminatını vermedi.Serdar Barış Güloğlu: 'Biz bazı şeyler güzellikle olsun diye çok uğraştık ama olmadı. Yasa ortada. Emekli olduğu ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli diyor. Biz gerekli yerlerle görüştük. CİMER'e şikâyetimizi yaptık. Bize olumlu bir tek dönüş olmadı. Şimdi de mahkemeye başvuru yapıyoruz.' dedi.Mikail Demirbaş: 'Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık, bize gelince hiçbir şey yok. EYT'den emekli olan CHP'lilere bile aynı ay içerisinde en yüksek primden kıdem tazminatları yatırıldı. Biz aradan geçen 3 aylık süre zarfına rağmen hala hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. CİMER'e şikâyetimi yaptım. Şimdi de mahkemeye vereceğim.' diye konuştu.Sedat Anıl: 'Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı. Artık hakkımı mahkeme yoluyla alacağım' şeklinde konuştu.Celal Atagür: 'Banka promosyonlarımıza kadar göz diktiler. Aylardır emekliyim emekliliğimin tadını çıkaramadım. Çalışırken gördüğüm mobbing, baskı yetmedi emekliliğimi de zehir ettiler. Biz kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Aylardır kıdem tazminatımı alabilmek için mücadele ediyorum. Artık mahkemeye başvur yapacağım.' ifadelerini kullandı.Liyakatli, iş bilen kadroları saf dışı bırakarak Ankaralı vatandaşlara 4 yıldır çile çektirmekten başka bir şey yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın EYT'den emekli olan 500 personelin de 3 aydır tazminatlarını vermedi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından personele uygulanan zulüm belgeleriyle ortaya gündeme getirilirken 3 aydır devletten emekli maaşlarını alan bayram ikramiyeleri yatan işçiler kıdem tazminatlarını almak için mahkemeye başvurmaya başladı.Seçim öncesi 'EYT için çözümüm var' sloganıyla EYT sorununu kendisinin çözeceğini iddia eden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve EYT ile emeklilik hakkı kazanan personellerin 3 aydır kıdem tazminatlarını ödemiyor. Aylardır haklarını alamayan personel hukuki yollara başvurmaya başladı.Serdar Barış Güloğlu, 'Yavaş göreve gelir gelmez bize her türlü mobbing ve baskıyı uyguladı. Haklarımız gasp edildi. Asgari ücret zammı alamadık, sözleşmeden doğan haklarımızı alamadık. Geçmişe dönük haklarımızı alamadık. Şimdi de kıdem tazminatlarımızı alamıyoruz. Devletimiz her türlü badireye rağmen haklarımızı kuruşu kuruşuna verdi. Üstüne bayram ikramiyelerimizi yatırdı. Biz Yavaş döneminde ikramiye alamadığımız bayram biliriz. Elini bir türlü cebimizden çıkarmayan Yavaş, şimdi de kıdem tazminatlarımıza gözünü dikti. 3 aydır oyalıyorlar. Biz bazı şeyler güzellikle olsun diye çok uğraştık ama olmadı. Yasa ortada. Emekli olduğu ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli diyor. Biz gerekli yerlerle görüştük. CİMER'e şikâyetimizi yaptık. Bize olumlu bir tek dönüş olmadı. Şimdi de mahkemeye başvuru yapıyoruz. Çocuklarımın hakkını yedirmeyeceğim. Ben borç istemiyorum, hayrına para versin demiyorum. Yıllarca emek vermişim emeğimin karşılığını istiyorum' dedi.'Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerimizi bile ödemediler' diyen Mikail Demirbaş ise, 'Devletimiz her türlü zorluğa rağmen, ekonomik sıkıntılara rağmen bize emeklilik hakkı tanıdı. Üstüne emekli maaşımızı verdi bayram ikramiyelerimizi bile yatırdı. Ama Yavaş ve ekibi sayesinde biz çalıştığımız süre zarfı içerisinde hiç hakkımızı alamadık. Emekli olduk hala haklarımızı alamıyoruz. Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık, bize gelince hiçbir şey yok. EYT'den emekli olan CHP'lilere bile aynı ay içerisinde en yüksek primden kıdem tazminatları yatırıldı. Biz aradan geçen 3 aylık süre zarfına rağmen hala hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. CİMER'e şikâyetimi yaptım. Şimdi de mahkemeye vereceğim. Bundan sonra hesabı adalete versinler.' ifadelerini kullandı.Sedat Anıl da, 'Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Şimdi Cumhurbaşkanımız sayesinde emekli olduk. Maaşlarımızı aldık ama kıdem tazminatımızı alamadık. Aradan aylar geçti. Görüşmediğimiz insan, başvurmadığımız yer kalmadı. Her defasında oyaladılar. Melih Gökçek döneminde böyle şeyler görmedik. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı. Artık hakkımı mahkeme yoluyla alacağım' şeklinde konuştu.Celal Atagür, '4 yıldır personellere siz benim ailemsiniz diyor. Biz bir aile sıcaklığı göremedik. Aylardır hakkımız olanı alamıyoruz. Bu dünyanın öteki tarafı da var. Kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Biz yıllarca Ankara'ya hizmet ettik. Biz çalıştık onlar ellerini cebimize attılar. Aileyiz diyor bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yağmur yağıyor iş bilen adam olmadığı için insanlar perişan oluyor. Banka promosyonlarımıza kadar göz diktiler. Aylardır emekliyim emekliliğimin tadını çıkaramadım. Çalışırken gördüğüm mobbing, baskı yetmedi emekliliğimi de zehir ettiler. Biz kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Aylardır kıdem tazminatımı alabilmek için mücadele ediyorum. Artık mahkemeye başvur yapacağım.' diye konuştu.