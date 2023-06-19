Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek

Sandıktan çıkan sonuçlarla hayal kırıklığına uğrayan CHP'de değişim sesleri yükselmeye başladı.Parti tabanın alınan sonucun ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istese de CHP Lideri bu çağrılara kulak tıkadı.Kendisine yönelik tepkileri yatıştırmak isteyen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yardımcılarının görevine son verdi.Kılıçdaroğlu bundan bir süre önce de MYK'da bulunan isimleri değiştirmişti.Koltuğu bırakmamak için MYK ve danışmanlarının görevine son veren Kılıçdaroğlu son olarak, 21 Haziran’da da partisinin il başkanları ile bir araya gelecek.Görüşmeye 81 ilin de il başkanı davet edildi.Görüşmenin ana gündem maddeleri ise seçim değerlendirmesi ve kongre süreci olacak.Cumhuriyet'in haberine göre bazı il başkanlarının görüşmede parti örgütlerine daha çok önem verilmesi gerektiğini söyleyeceği aktarıldı.Yine bazı il başkanları parti içi meselelerinin sessizlikle çözülmesi görüşünde.Partinin il başkanları, konuyla ilgili “Parti içi meseleleri açık konuşmak doğru değil” yorumunu yapıyor.Öte yandan CHP'de değişim taleplerini dile getiren Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık için yarışacağı öngörülüyor.Kılıçdaroğlu'nun adaylığı henüz açıklanmasa da geçtiğimiz günlerde partinin önemli isimlerinden Bülent Kuşoğlu, CHP liderini kurultayda bir kez daha aday göstereceklerini söyledi.Kuşoğlu'nun bu ifadeleri ise değişim isteyen muhaliflerin tepkisiyle karşılaştı.