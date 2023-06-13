Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya halkına taziyelerini iletti.Başkan Erdoğan, şu sözleri kullandı:"Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."