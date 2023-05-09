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BBP Genel Başkanı Destici: Suriyeliler, mutlaka geldikleri topraklara gönderilecek

Gaziantep'te konuşan Destici, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin insani ve hukuki statülerle geri gönderileceğini söyledi.

Ekleme: 9.05.2023 - 14:45 Güncelleme: 9.05.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
BBP Genel Başkanı Destici: Suriyeliler, mutlaka geldikleri topraklara gönderilecek
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep'te partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Destici, buradaki konuşmasında, Suriye'de yaşanan iç savaşın eninde sonunda biteceğini söyledi.

"Mutlaka ve mutlaka geldikleri topraklara gönderilecekler"
Suriyelilerin geri gönderileceğinin altını çizen Destici, şöyle konuştu:

Türkiye Afrin'de olduğu gibi, aynı Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptığı bölgelerde olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, aynı Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi o bölgeleri ABD'nin uşağı, emperyalistlerin maşası PKK,PYD, YPG terör örgütlerinden temizleyecek.

Buraya gelen Suriyeliler de insani ve hukuki statülerle mutlaka ve mutlaka geldikleri topraklara gönderileceklerdir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Destici, Suriyelileri İslami ve insani hassasiyetleri gözeterek ülkelerine göndereceklerini belirtti.

"Biz bunu yapamayız"
Farklı uygulamalarla insanları zor durumda bırakmayacaklarını aktaran Destici, şöyle devam etti:

Stalin'in yaptığı gibi, biliyorsunuz o trenlere doldurmuş. Bugünkü başka bir kafa da otobüslere doldurup ya da 'sürüp ne olurlarsa olsunlar atayım sınırın o tarafına isterse Esad öldürsün, ister PKK öldürsün, ister ABD öldürsün.' Biz bunu yapamayız.

Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen anlayışın devamıyız. Biz 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diyen Yunus Emre'nin torunlarıyız. Biz insanız, insan gibi davranmak zorundayız. Biz Müslümanız, Müslüman gibi davranmak zorundayız.

Terörün Türkiye için tehlikeli olduğunu ifade eden Destici, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını belirtti.

"Onların hayalleri kursaklarında kalacak"
Türkiye'nin daha önce yaptığı gibi buralarda güvenliği sağlayacağını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı niye yaptı? Bunu engellemek için yaptı. Niye yaptı Zeytin Dalı Harekatı'nı? Bunu engellemek için yaptı. Bakın ne diyor Diyarbakır HDP milletvekili adayı, '15 Mayıs'tan sonra özerkliği de alacağız, Afrin'i de Türk ordusundan alacağız' diyor. Bir başkası çıkıyor hem Türkiye'nin ekmeğini yiyor, hem Türkiye'ye karşı savaş açan terör örgütleriyle kucak kucağa ya da onları destekliyor.

Yetmiyor birisi de çıkıyor diyor ki 'İmralı'nın kapısını kıra kıra terörist başını çıkaracağız' diyor. Tabii bunlar hayal. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milletimiz, Gaziantepliler ve Türkiye vereceği oylarla onların hayallerini kursaklarında koyacak ve onların kafasını kıracak Allah'ın izniyle.

"Teröre 40 yılda 1 trilyon doların üzerinde para harcandı"
Türkiye'de ekonomik krizin iki sebebi olduğunu dile getiren Destici, "Birincisi teröre 40 yılda harcanan 1 trilyon doların üzerindeki paradır. Düşünün ki bu para oraya harcanmayıp yatırım yapılsaydı fabrika ve okul kurulsaydı faiz ödenmezdi. Yani bunun kümülatif değeri 3-5 trilyondur." dedi.

"Karadeniz Gaz Sahası'nda yüz milyonlarca dolarlık gaz bulundu"
Türkiye'nin iç ve dış kamu borcunun 460 milyar dolar olduğunu ifade eden Destici, teröre bu paranın 2 katının harcandığını kaydetti.

Terörü sonlandırmak için büyük paraların harcandığına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"İkinci sebebi de enerjide dışa bağımlılığımız. Akaryakıtı, doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Kullandığımız elektriği dışarıdan aldığımız kömür ve doğalgazla üretiyoruz. İşte Türkiye bunu sona erdirmek için ne yaptı?

Bugüne kadar Türkiye'nin denizlerindeki doğagazı çıkarttırmadılar. Dağlarındaki petrolü çıkarttırmadılar. Hep engellediler. Türkiye ne yaptı? Kendi sondaj gemilerini aldı ve bakın Karadeniz Gaz Sahası'nda yüz milyonlarca dolarlık gaz bulundu.

"70 milyar dolarlık petrol bulundu"
Sadece Gabar'da eskiden teröristler orayı tutuyordu demek ki boşuna tutmuyorlarmış. Emperyalistlerin bekçi köpekliğini yapıyorlarmış orada. Türkiye petrolü çıkarmasın diye bekçi köpekliği yapıyorlarmış.

Şimdi ne oldu, temizlendi, 70 milyar dolarlık petrol bulundu. Biz enerjide de dışarıya olan bağımlılığımızı giderdiğimizde ne olacak? Bir Türkiye, iki Türkiye, üç Türkiye daha olacak.
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