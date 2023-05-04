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Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB

Cumhur İttifakı’nın 7 Mayıs İstanbul mitingi öncesi basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, mitingin Yenikapı'da yapılmamasının sorumlusunu İBB olarak gösterdi.

Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Ekleme: 4.05.2023 - 16:29 Güncelleme: 4.05.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı pazar günü İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki miting alanında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya çok sayıda gazete ve televizyon kuruluşundan üst düzey yönetici ve yazarlar katıldı.

Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB

"Yenikapı'dan başka yer bulamadınız mı?"
Seçim döneminde İBB’nin Yenikapı’da etkinlik yaptırmasını eleştiren Kabaktepe şöyle konuştu:

Yenikapı’da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış bir olay ile karşılaştık, İBB yönetimi cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. AK Parti mitingi burada yapıyor biz de hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız?

Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB

"Büyük bir nezaketsizlik, saygısızlık"
Atatürk Havalimanı’nda milyonlarca İstanbulluyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturacaklarını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe şöyle devam etti:

Miting için ilk akla gelen yer Yenikapı Etkinlik Alanı oldu. Yenikapı’da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış farklı bir olay ile karşılaştık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi cuma günü akşama kadar arada etkinlik koymuş. Biz de pazar günü kullanmak istiyoruz bizim açımızdan bir kısıtlama oluyor. İstanbul’da milyonluk bir mitingin hazırlığının 1 hafta gerektiğini herkes bilir. Bunu İBB Başkanının kendisi de bilir. Türkiye’yi il il geziyor, herhalde 10 dakika önce hazırlıkları yapılmıyor. AK Parti mitingi burada yapıyor bizde hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi özellikle etkinliklerinizi o alana aldınız? Başka hiçbir yer bulamadınız da mı buraya aldınız? Bir açıklama yapılması gerekiyor bence. Bahsi geçen program geçen yıl Topkapı’da yapılmış. Kesinlikle bizi sabote etmek için yapılmıştır demiyorum ancak iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bizim için büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa büyük bir saygısızlıktır.

7 Mayıs'ta gerçekleşecek mitinge 10 bin otobüs ile seçmenlerin taşınacağı belirtildi.



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