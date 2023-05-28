Macron'dan türkçe tebrik mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı türkçe paylaşımda "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın paylaşımı şu şekilde:Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz.