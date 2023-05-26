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Yurt dışı oylarının tamamı Ankara’ya getirildi

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için, yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı, Ankara’ya getirildi.

Ekleme: 26.05.2023 - 09:20 Güncelleme: 26.05.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışı oylarının tamamı Ankara’ya getirildiTürkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde adayların 50+1'lik oya ulaşamaması sonucu seçim 2. tura gitti.

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında Türk vatandaşları oylarını kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs itibarıyla tamamlanmıştı.

Yurt dışı oyları Ankara'da
Kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait "Çatalhöyük", "Lale(Tulip)" ve "TC-LOH" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.

"İnsanlarımız yoğun katılım gösterdi"
Havalimanına iniş yapan ilk uçakta görevli Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin özel güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci tura kıyasla bu sefer daha fazla katılım gösterildiğini aktaran Karayel, "Yurt dışı temsilciliklerimizin de beş günlük bir oy verme süresi vardı. Bu süre içerisinde yine insanlarımız yoğun bir şekilde katılım gösterdiler. Hafta sonu çoğunlukla oylarını kullandılar." diye konuştu.

Karayel, ikinci turdaki yoğun katılımın, Türk insanının demokratik olgunluğunun göstergesi olduğunu belirtti.

"7-24 bütün parti üyelerimiz, görevlilerimiz sandık bölgesindeydi"
Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç da yurt dışında kullanılan oyların güvenli şekilde Ankara'ya ulaştırılması için yapılan çalışmaları anlattı.

Yurt dışında seçime katılım oranının artması için partisinin yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kılıç, "Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesi olarak seçim güvenliği zincirini bozmayacak şekilde oy torbalarının bir an olsun gözümüzün önünden ayrılmaması için 7-24 bütün parti üyelerimiz, görevlilerimiz sandık bölgesindeydi." dedi.

Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi sürüyor
Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.
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