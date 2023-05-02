CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz hafta kentin en işlek caddesinde yaptığı yol çalışması bu kadarına da "Pes" dedirtirdi. Gazipaşa Bulvarı'nda bir kilometrelik asfalt çalışması yapan ekipler yağmur sularının tahliyesi için konulması gereken rögarı koymayı unuttular. Ekipler yeniden asfaltı kırıp üç noktaya rögar koyarken vatandaşlar, "Kamera şakası gibi. İnsan rögarı koymayı nasıl unutur? Bir de bunlar ülkeyi yönetecekler" diyerek tepkilerini dile getirdiler.Yol işleri ekipleri geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Gazipaşa Bulvarı'nda asfalt çalışması yaptı. Önceki gün yeni yapılan asfaltlarının iş makineleriyle kırıldığını gören vatandaşlar "Yeni dökülen asfaltı neden kırıyorsunuz?" diyerek görevlilere tepki gösterdi. Görevlilerin "Rögarları koymayı unutmuşuz" cevabını alan vatandaşlar adeta şok geçirdi. Görevliler bir taraftan asfaltı kırıp rögarları yerleştirirken, sürücüler ise yaşanan trafik sıkışıklığından dolayı zor anlar yaşadı.Samanyolu Taksi Başkanı Mehmet Aydoğan (50), "Bir hafta önce asfalt döktüler. Bunu da sosyal medyada övünerek anlattılar. Ama rögar koymayı unutmuşlar. Görevliler 'Rögarı koymayı unuttuk' deyince kamera şakası sandım. Ama gerçekten rögarı koymayı unutmuşlar" derken, taksici Ayhan Kara (60) ise, "İnsan rögar koymayı nasıl unutur, anlaşılır gibi değil. Bir de çıkıp ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar. Rögar koymayı unutan bu kafa nasıl ülkeyi yönetecek?" diye konuştu.Öte yandan rögar çalışmasının bulunduğu alanın tam üstünde CHP Adana Milletvekili Adayı Burhanettin Bulut'un "Adana hakkını alacak" yazan pankartını gören vatandaşlar "Adana'nın hakkı bu mu?" diye eleştiri de bulundu.