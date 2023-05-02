  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarında bu kadarına da “Pes artık” dedirten bir olay yaşandı. Belediye çalışanları, asfalt döktükleri 1 kilometrelik yola rögar koymayı unutunca asfaltı tekrar kırıp, 3 rögar koydular.

CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'
Ekleme: 2.05.2023 - 09:56 Güncelleme: 2.05.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz hafta kentin en işlek caddesinde yaptığı yol çalışması bu kadarına da "Pes" dedirtirdi. Gazipaşa Bulvarı'nda bir kilometrelik asfalt çalışması yapan ekipler yağmur sularının tahliyesi için konulması gereken rögarı koymayı unuttular. Ekipler yeniden asfaltı kırıp üç noktaya rögar koyarken vatandaşlar, "Kamera şakası gibi. İnsan rögarı koymayı nasıl unutur? Bir de bunlar ülkeyi yönetecekler" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

RÖGAR KOYMAYI UNUTMUŞUZ…

Yol işleri ekipleri geçtiğimiz hafta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Gazipaşa Bulvarı'nda asfalt çalışması yaptı. Önceki gün yeni yapılan asfaltlarının iş makineleriyle kırıldığını gören vatandaşlar "Yeni dökülen asfaltı neden kırıyorsunuz?" diyerek görevlilere tepki gösterdi. Görevlilerin "Rögarları koymayı unutmuşuz" cevabını alan vatandaşlar adeta şok geçirdi. Görevliler bir taraftan asfaltı kırıp rögarları yerleştirirken, sürücüler ise yaşanan trafik sıkışıklığından dolayı zor anlar yaşadı.

BU KAFA NASIL ÜLKE YÖNETECEK?

Samanyolu Taksi Başkanı Mehmet Aydoğan (50), "Bir hafta önce asfalt döktüler. Bunu da sosyal medyada övünerek anlattılar. Ama rögar koymayı unutmuşlar. Görevliler 'Rögarı koymayı unuttuk' deyince kamera şakası sandım. Ama gerçekten rögarı koymayı unutmuşlar" derken, taksici Ayhan Kara (60) ise, "İnsan rögar koymayı nasıl unutur, anlaşılır gibi değil. Bir de çıkıp ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar. Rögar koymayı unutan bu kafa nasıl ülkeyi yönetecek?" diye konuştu.

ADANA'NIN HAKKI BU MU?

Öte yandan rögar çalışmasının bulunduğu alanın tam üstünde CHP Adana Milletvekili Adayı Burhanettin Bulut'un "Adana hakkını alacak" yazan pankartını gören vatandaşlar "Adana'nın hakkı bu mu?" diye eleştiri de bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri bakanlığı duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulaması...
HDP’li isimden PKK kanalında Yedili Masa'ya 'ittifak' sitemi: Artık gizlemeyin
Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak
HDP'den Kılıçdaroğlu mitingi için çağrı: Kürdistan bölgelerine geliyor
CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'
Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'
Başkan Erdoğan: Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.
15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan profil fotoğrafını değiştirdi, beğeni yağdı
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
İttifak ortağı HDP ile ilişkisi sorulan Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin
Dünyanın en büyük organizasyonu olarak tarihe geçti: TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı 2,5 milyonu aşan ziyaretçi katıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı
Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan vatandaşlara saldırdı: Belçika ve Fransa polisi tepkisiz kaldı
Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi: Kemal'e bay bay diyecek
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor