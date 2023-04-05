Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.Buna göre hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde orijinale eşdeğerli belgelendirilen parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Elektrikli otomobilleri de yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında basamaklara 0 ile 8 eklendi.En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek, hasar nedeniyle de primler yüzde 200 artırılabilecek. Beş yıl hasarsızlığı olanlar sigorta poliçesini 8'inci basamaktan kestirecek ve daha fazla indirim hak etmiş olacak.Birinci basamakta bulunan sigortalılar 3 veya 4 trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1'den 0'a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.Hasarsızlık indirimleri 5. basamaktan itibaren başlayıp 8'inci basamağa kadar çıkacak. 5. basamakta indirim yüzde 5, 6. basamakta indirim yüzde 20, 7. basamakta indirim yüzde 40, sekizinci basamakta indirim yüzde 50 olacak.4. basamakta prim yüzde 10, 3. basamakta yüzde 45, 2. basamakta yüzde 90, 1. basamakta yüzde 135, 0. basamakta prim yüzde 200 oranında artırılacak.Nisan'ın 15'inde yürürlüğe gireceği açıklanan düzenlemeyle hasarsızlık prim oranları güncellendi. Yüzde yüz elektrikli olan otomobillere pozitif ayırımcılık sağlanan düzenlemeye ilişkin detaylar da açıklandı.Yakıt cinsine göre indirim yapılacak araçlara yüzde 100 elektrikliler eklendi ve yüzde 10 ekstra indirim sağlanacak.Trafik sigortalarına otomatik olarak her ay gelen yüzde 4.75'lik artış Mayıs 2023 tarihinden itibaren yüzde 2 olarak değiştirildi. Böylece primlerin artış hızı yüzde 58 oranında azalmış oldu.1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4'üncü basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili oldu.Kurum düzenlemeden önce azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.