Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 kilo bonzai ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, takibe aldığı şebekeye dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.Yapılan baskınlarda; 33 kilo bonzai, 6 cep telefonu,1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 TL ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.