Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 kilo bonzai ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 33 kilo bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, takibe aldığı şebekeye dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
33 kilo bonzai bulundu
Yapılan baskınlarda; 33 kilo bonzai, 6 cep telefonu,1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 TL ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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