Giresun'da eltilerin acı sonu: Gözyaşları sel olup aktı!

Alınan bilgiye göre, Önceki gün Kemerli köyünden Görele istikametine seyir halindeki Ali T. idaresindeki 34 VN 8346 Zıva Grupyolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlanan araçta hayatını kaybeden Sevim Küçük ve Gülay Küçük toprağa verildi. Kemerli Köyü Camiinde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına yakınları ve köylüler katıldı.Sevim Küçük'ün 2, Gülay Küçük'ün ise 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Elti olan Sevim ve Gülay Küçük kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi.