Eğitime Kar Engeli! Valilikler Peş Peşe Duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini hissettirmeye başladı.Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte özellikle Doğu Anadolu ve İç Karadeniz bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski hayatı olumsuz etkilerken; milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Valiliklerden gelecek 'okullar tatil mi?' haberine çevrildi.Meteoroloji'nin 29 il için sarı ve turuncu kodlu alarm vermesinin ardından, başta Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane olmak üzere pek çok il ve ilçeden resmi tatil açıklamaları gelmeye başladı.Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgelerde ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle eğitime ara verilirken, kamuda çalışan engelli ve hamile personel için de idari izin kararları açıklandı.Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına göre, bugün (26 Şubat) şu bölgelerde eğitime ara verilmiştir:İl genelindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Valilik kararıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde (Aydıntepe, Demirözü) okullar 1 gün tatil edildi.Valilik, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 26 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde okulların tamamı tatil edilirken, Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime ara verildi.Arapgir ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okullar tatil edildi.Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.Konya'nın ilçelerinden Halkapınar'daki tüm, Hadim'de ise taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. MAçıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Hadim'de ise Dedemli ve Korualan ilkokulları, Korualan Ortaokulu, Korualan Anadolu Lisesi, Aşağıhadim Ahmet Yavuz ile Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilik kararıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.İstanbul: İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy vb.) karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar beklendiğini duyurdu. Ancak şu an için il genelinde bir tatil kararı bulunmuyor.Ankara'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken henüz valilikten bir tatil açıklaması gelmedi.Tatil kararı alınan illerde sadece öğrenciler değil, kamu çalışanları için de önemli kararlar var. Erzurum ve Gümüşhane Valilikleri; hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya ilkokula devam eden kadın çalışanların 26 Şubat günü idari izinli sayılacağını belirtti.