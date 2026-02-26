Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Terörsüz Türkiye Açıklaması! 'Terör Sorununu Aşacağız'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine çok önem verdiklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Çok önemli adımlar atıldı. Süreç güzel gidiyor, bunun meyvelerini toplayacağız. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu çözdüğü zaman güvenli alan haline gelir. Bu süreci çok önemsiyoruz. Terör sorununu aşacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Gürlek, süreç raporunda umut hakkı diye bir ibarenin olmadığını da sözlerine ekledi.Yasadışı bahis konusuna da değinen Bakan Gürlek, "Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil." dedi.Bakan Gürlek, 81 il başsavcısına genelge gönderdiğini belirterek, "Yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor." ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili konuştu. İstanbul'da dört tane kokain ana dağıtıcısının iki tanesi yakaladıklarını söyleyen Bakan Gürlek, "İspanya'da yakalanan 10 ton gemi vardı Türkiye'de operasyon yaptık. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz. Dosyaların hepsi delilliydi." dedi.Uyuşturucu operasyonlarının devamının geleceğini söyleyen Bakan Gürlek, "İstanbul'da parti yapanları teşvik edenleri aldık. Birkaç otele mekanlara operasyon yaptık. Sonuna kadar gideceğiz bu bataklığı kurutmamız gerekiyor." dedi.Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocuk kavramının değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Gürlek, "Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız." ifadelerini kullandı.