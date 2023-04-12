Selin vurduğu Bozkurt ve Ayancık ilçeleri yeniden inşa edildi

Türkiye, doğal afetlerle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.Son yıllarda yaşanan orman, sel ve deprem afetlerinin ardından yaraların hızlıca sarılmasıyla şehirler güvenli şekilde ayağa kaldırıldı.Zorlu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan afet çalışmaları, 1 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop'ta da onlarca bina zarar gördü.Çok sayıda vatandaş ise hayatını kaybetti.Kısa sürede çalışmalara başlandı ve güvenli bölgelerde mimari yapıya uygun konutlar yükseldi.Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ise kısa sürede adeta yeniden inşa edildi.TOKİ eliyle, zorlu iklim koşullarına rağmen afet konutları kısa sürede tamamlandı ve 5 etapta yaşam başladı.Kastamonu'da toplamda 934 konut, 127 dükkan 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı.Bozkurt ilçesinde 248'i 2+1, 401'i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı.120 adet konut ve 87 dükkan ise hak sahiplerine teslim edildi.Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana'da toplam 92 dükkanlı 2 sanayi sitesi kazandırıldı.Bir diğer sel felaketinden etkilenen Sinop'ta da hummalı çalışmalar yürütüldü.Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu. 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi.Selin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi de hasar görmüştü. Bakanlık tarafından ilçede iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar çerçevesinde 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı.Hasar gören iş yerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkan yapıldı.Son olarak Kastamonu ve Sinop'ta, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa' projesi ile yapı stoku güçleniyor.Sosyal konut projesi çerçevesinde Kastamonu'da bin 118 konut ve bin 750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri; Sinop'ta 676 konut da ve bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşların hizmetine sunuldu.