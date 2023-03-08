Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi cezaevine gönderildi
Midyat'taki ekipler, gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda madde ele geçirirken, bir şüpheliyi tutukladı.
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor...
Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de bu yöndeki çalışmalarına hız kazandırdı.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda bir adreste yapılan operasyonda, 952 adet uyuşturucu hap, 10 poşet halinde 482 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan şüpheli M.Ş.B., yapılan sorgunun ardından, Midyat Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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