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Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması

.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zamla ilgili şuan için gündemimiz yok. Temmuz'da enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil. Ama Temmuz döneminde yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız" dedi.

Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Ekleme: 29.03.2023 - 12:50 Güncelleme: 29.03.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücrete ara zamla ilgili şuan için gündemimiz yok. Temmuz'da enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil. Ama Temmuz döneminde yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız' dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI? BAKAN BİLGİN YANITLADI

En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 yükselişle 2000 TL'ye yükseldi. Bununla beraber 'Asgari ücret ara zam olacak mı' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği hatırlatılan Bakan Vedat Bilgin, 'Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı' sorularına yanıt verdi.

'ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ'DA DEĞERLENDİRİLECEK'

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bilgin, 'Öyle bir şey yok. Ben hiçbir yerde öyle bir şey söylemedim. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim, düşüş devam ederse, asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapma veya ihtiyaç duyulmaz. Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok.' dedi.

EMEKLİYE ZAM İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiniz. Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı?' sorusuna ise Bilgin, 'Yaptık işte... Türkiye tarihinde ilk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecektir. Onun için daha yeni bir şey yok.' karşılığını verdi.

Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da 'Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok.' diye yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKİRDE ASGARİ ÜCRET İÇİN ADIM ATARIZ

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Başkan Erdoğan, 'Gerekirse asgari ücrete ara zam yapmaktan geri durmayız' mesajını vermişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret Ocak 2023 döneminde brüt 10008 lira, net 8506 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret zammı sonrası işveren aylık maliyeti 11759 lira oldu.
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