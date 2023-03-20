CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı

Dağıldıktan sonra bir araya gelseler de fikir ayrılıklarının devam ettiği Altılı Masa'da 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' krizi büyüyor.Son çıkış, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yardımcılık yapması şart koşulan Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, genel başkanların değil, sadece İmamoğlu ile kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması gerektiğini ifade etti.Bu tartışmalar sürerken, bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.'Elbette bakanlık gönlümden geçiyor.' diyen Özel, 'Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı? ifadelerini kullandı.