Şırnak'ta nokta operasyonu! Mağaralar kullanılamaz hale getirildi

Türkiye'de felaketlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor...Bir diğer yandan terörle mücade hız kesmeden devam ediyor.Mehmetçik nokta operasyonlarında teröri bitirmeye kararlılığını sürdürüyor.Şırnak Jandarma bölge komutanlığının düzenlediği nokta operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Operasyon Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak gerçekleştirildi.Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde, 17-18 Mart tarihlerinde Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı - Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılmış 3 adet mağara bulundu.Mağaralarda yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 BİXİ makinalı tüfeği, 19 bin 600 adet fişek (AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği), 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet tüp, 1 adet ocak, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün, 20 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.Operasyonun ardından ele geçirilen malzemeler imha edildi ve tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.