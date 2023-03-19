  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şırnak'ta nokta operasyonu! Mağaralar kullanılamaz hale getirildi

Jandarma bölge komutanlığının düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK'ya ait ele geçirilen mühimmatlar imha edildi.

Ekleme: 19.03.2023 - 15:00 Güncelleme: 19.03.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta nokta operasyonu! Mağaralar kullanılamaz hale getirildi
Türkiye'de felaketlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor...

Bir diğer yandan terörle mücade hız kesmeden devam ediyor.

Mehmetçik nokta operasyonlarında teröri bitirmeye kararlılığını sürdürüyor.

Şırnak Jandarma bölge komutanlığının düzenlediği nokta operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nokta operasyonu gerçekleşti
Operasyon Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak gerçekleştirildi.

3 adet mağara bulundu
Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde, 17-18 Mart tarihlerinde Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı - Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılmış 3 adet mağara bulundu.

Mühimmat ele geçirildi
Mağaralarda yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 BİXİ makinalı tüfeği, 19 bin 600 adet fişek (AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği), 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet tüp, 1 adet ocak, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün, 20 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mağaralar imha edildi
Operasyonun ardından ele geçirilen malzemeler imha edildi ve tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
İYİ Partili doktorun salgın iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yalanlama
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
Ankara’da sağanak yağış: Sokaklar dereye döndü
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilanço açıklandı
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...